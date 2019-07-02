الان تتابع شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية تحبط مخططا لهجوم في سيدني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا، إنها اعتقلت ثلاثة رجال في مداهمات بمدينة سيدني، اليوم الثلاثاء، وأحبطت مخططًا مستلهمًا من فكر تنظيم داعش لشن هجمات على عدد من المباني العامة والسفارات.

وأستراليا من أقوى حلفاء الولايات المتحدة وتفرض حالة تأهب عالية منذ عام 2014 تحسبا لهجمات يمكن أن يشنها أشخاص اعتنقوا الفكر المتشدد على أراضيها، وتقول السلطات إنها أحبطت 16 مخططا كبيرا منذ ذلك الحين.

ووجهت السلطات اتهامات لاثنين من المحتجزين، أحدهما عمره 20 عاما والآخر 23 عاما، بالانتماء لتنظيم داعش وهي جريمة

بموجب القوانين الأسترالية.

واتهم الأول بالتخطيط لهجوم سيدني الذي قالت الشرطة إنه كان في مراحله الأولى.

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وقال إيان مكارتني مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية للصحفيين في سيدني “كان لديهم عدد من الأهداف تضم مراكز للشرطة ومنشآت دفاعية وسفارات ومجالس ومحاكم وكنائس”.

وأضاف أن الشرطة نفذت الاعتقالات لأنها جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات، ولم تخض في التفاصيل.

ووجهت لشخص ثالث عمره 30 عاما اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بمزايا الرعاية الاجتماعية.

وقال مكارتني، إن السلطات ظلت تتعقب المتهم بالتخطيط للهجوم منذ منتصف 2018 عندما لفت الانتباه إليه بسفره إلى لبنان.

وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته في حين يواجه الآخران عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.