البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.

و جددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للجهود والمساعي كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.