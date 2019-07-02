تتواصل أصداء فوز مرشح تحالف الشعب، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق وصل نحو 800 ألف صوت أمام مرشح حزب أردوغان،حيث بدأ انقسام شديد يطرأ على حكومة الرئيس التركي وحزبه.
فقد قال أحد أعضاء الحكومة التركية إن عصر رجب طيب أردوغان "انتهى بشكل واضح"، وأن البلاد تحتاج إلى بداية جديدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع مجلة شبيجل أون لاين الألمانية، الأسبوع الماضي.
وذكر موقع "أحوال تركية" إنه رغم انتشار الشائعات عن تشكيل أحزاب سياسية جديدة قد تفتت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، يشير محللون إلى إن المعارضة ستظل تواجه صراعا شاقا لهزيمة الرئيس.
وتعود أصل الإشاعة، التي لم ينفها أحد، إلى استعداد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، والرئيس السابق عبد الله غول لتشكيل حزب جديد.
ونقلت مجلة شبيجل عن كمال أوزتورك المدير السابق لوكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، قوله إن باباجان التقى مع أردوغان في الأسابيع الأخيرة لإبلاغه بصفة شخصية بأن حزبه على وشك الانطلاق، وبأنه سيستقيل من حزب العدالة والتنمية الأسبوع المقبل.
وبحسب ما نقله موقع أحوال تركية، فإن مصادر مجلة شبيغل في أنقرة تشير إلى أن حزب باباجان قد يتم تأسيسه في شهر يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ""توابع زلزال خسارة إسطنبول"...حلفاء أردوغان : عصره أوشك على الإنتهاء...والبدء في تأسيس حزب سياسي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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