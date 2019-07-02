حركة الاحتجاج السودانية تدعو لعصيان مدني في 14 تموز

دعت حركة الاحتجاج السودانية إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 تموز الحالي، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة ​المجلس العسكري​ الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

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