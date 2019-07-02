حركة الاحتجاج السودانية تدعو لعصيان مدني في 14 تموز

دعت حركة الاحتجاج السودانية إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 تموز الحالي، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.
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