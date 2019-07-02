المحكمة الإقليمية بمدينة نمساوية تمدد اعتقال ضابط متهم بالتجسس لصالح روسيا

مددت المحكمة الإقليمية بمدينة سالزبورغ النمساوية اعتقال عقيد نمساوي متقاعد مشتبه به ب​التجسس​ لصالح روسيا حتى 26 آب القادم، مشيرةً إلى أنه "وصلتنا شكوى من المتهم، وستتخذ المحكمة العليا لمدينة لينتس قرارا بشأنها".

وتم اعتقال المشتبه به في 30 تشرين الثاني عام 2018 ومنذ ذلك الوقت تم تمديد اعتقاله 5 مرات.