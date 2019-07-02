حذر المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، برات مكجورك، من أن "عدم مبالاة صناع القرار في منطقة ​الشرق الأوسط​ قد تفتح الباب أمام عودة التنظيم للسيطرة على المنطقة"، مشيراً إلى أن "عدم المبالاة في الشرق الأوسط، وتهاون صناع القرار في المنطقة، قد تكون لها تداعيات أمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: لامبالاة صناع القرار بالشرق الأوسط قد تساعد "داعش" على العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.