وزير المال مدد القرار المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه العمل بمضمون القرار رقم 78/1 تاريخ 15/2/2019 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​ لغاية 31/7/2019

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