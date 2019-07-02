نصار: لصناعة عباءة الوحدة بخيوط التهدئة والتلاقي ونبذ التفرقة

توجه عضو كتلة "الجمهورية" النائب انيس نصار إلى ابناء جبل ​لبنان​ الشامخ، قائلا: "ادعو بني معروف جميعاً لصناعة عباءة الوحدة بخيوط التهدئة والتلاقي ونبذ التفرقة". واضاف "لنتعالى عن الجراح صونا للجبل فمتى سقط الجبل "لا سمح الله" سقط لبنان"، داعيا كل القيادات الى الحكمة والتبصُّر وانتم ابناءها".

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