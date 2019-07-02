تفكيك شبكة لتوزيع وترويج المخدرات وتوقيف جميع افرادها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام عدة اشخاص مجهولي الهوية بتشكيل شبكة تقوم بتأمين المخدرات من احدى قرى البقاع وتوزيعها على مروجين ينشطون بين منطقتي جونية وجبيل.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، استطاعت المجموعة الخاصة من تحديد هوية افراد هذه الشبكة.بتاريخ 29/6/2019 وفي محلة غدير / حارة صخر، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت من توقيفهم على متن سيارة نوع "هيونداي توكسون" وجيب نوع "ب.ام X5"، وهم كل من: م. ز. (مواليد عام 1989، سوري)، - ف. م. (مواليد عام 1990، سوري)، -ع. خ. (مواليد عام 1998، لبنانية)، -س. ع. (مواليد عام 1992، سورية)، - ع. ا. (مواليد عام 1996، سوري)، - م. ح. (مواليد عام 1995، سوري).
وضبطت بحوزة الاخير كيس عدد /4/ بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف وبودرة بيضاء مجهولة النوع زنة /50/ غ.
وبعد المتابعة الحثيثة، توصلت المجموعة الخاصة الى تحديد هوية الشخص الذي يسلّم المخدرات للمروجين بحيث يشكلون معاً شبكة تعمل لصالح احد اكبر تجار المخدرات في البقاع المدعو (ح. ز.)- العمل جار لتوقيفه-.
على الأثر، وبالتاريخ ذاته قامت القوة بنصب كمين محكم له على اوتوستراد جل الديب وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع "هيونداي 10I"، ويدعى: -ع. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)
وضبطت داخل الآلية /201/ كيس تحتوي على باز الكوكايين وكوكايين "Net" وكوكايين عادي جميعها موضبة داخل اكياس مغلفة ومعدّة للتوزيع والترويج للعديد من الزبائن، بالاضافة الى مبلغ مالي يفوق الـ /13/ مليون ل.ل.
سلم الموقوفون مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناء لإشارة القضاء المختص.
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