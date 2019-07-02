تفكيك شبكة لتوزيع وترويج المخدرات وتوقيف جميع افرادها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام عدة اشخاص مجهولي الهوية بتشكيل شبكة تقوم بتأمين المخدرات من احدى قرى ​البقاع​ وتوزيعها على مروجين ينشطون بين منطقتي ​جونية​ وجبيل.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، استطاعت المجموعة الخاصة من تحديد هوية افراد هذه الشبكة.بتاريخ 29/6/2019 وفي محلة غدير / ​حارة صخر​، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت من توقيفهم على متن ​سيارة​ نوع "هيونداي توكسون" وجيب نوع "ب.ام X5"، وهم كل من: م. ز. (مواليد عام 1989، سوري)، - ف. م. (مواليد عام 1990، سوري)، -ع. خ. (مواليد عام 1998، لبنانية)، -س. ع. (مواليد عام 1992، سورية)، - ع. ا. (مواليد عام 1996، سوري)، - م. ح. (مواليد عام 1995، سوري).

وضبطت بحوزة الاخير كيس عدد /4/ بداخلها كمية من مادة ​حشيشة الكيف​ وبودرة بيضاء مجهولة النوع زنة /50/ غ.

وبعد المتابعة الحثيثة، توصلت المجموعة الخاصة الى تحديد هوية الشخص الذي يسلّم المخدرات للمروجين بحيث يشكلون معاً شبكة تعمل لصالح احد اكبر تجار المخدرات في البقاع المدعو (ح. ز.)- العمل جار لتوقيفه-.

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على الأثر، وبالتاريخ ذاته قامت القوة بنصب كمين محكم له على اوتوستراد ​جل الديب​ وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع "هيونداي 10I"، ويدعى: -ع. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)

وضبطت داخل الآلية /201/ كيس تحتوي على باز ​الكوكايين​ وكوكايين "Net" وكوكايين عادي جميعها موضبة داخل اكياس مغلفة ومعدّة للتوزيع والترويج للعديد من الزبائن، بالاضافة الى مبلغ مالي يفوق الـ /13/ مليون ل.ل.

سلم الموقوفون مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناء لإشارة ​القضاء​ المختص.