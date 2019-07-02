وزير المال عرض مع وفد البنك الدولي التقرير حول وضع لبنان النقدي

عرض وزير المالية ​علي حسن خليل​ وبعثة من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة ​كريس جارفيس​، لخلاصة اللقاءات التي عقدتها البعثة مع الوزارات والإدارات المختلفة، كما جرى استكمال إنجاز تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي.

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