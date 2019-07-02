أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء: صافٍ الى قليل الغبوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.