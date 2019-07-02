طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: صافٍ الى قليل الغبوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.