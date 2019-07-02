الخازن أبرق الى سليم صفير مهنئًا بإنتخابه رئيسًا لجمعية المصارف

أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى ​سليم صفير​ مهنئًا بإنتخابه رئيسًا ل​جمعية المصارف​ في ​لبنان​.

ومِمّا جاء في البرقية: "لقد سُعدنا جدًّا بخياركم الإجماعي على رئاسة جمعيّة المصارف الذي جاء في موقعه المناسب وتوقيته الدقيق، لِما تتمتّعون به من خبرة واسعة ونجاح في عالم الأعمال و​المال​، والذي يشهَد مصرفكم المُتألّق "​بنك بيروت​" على باعه الطويل في ذلك. ولا يسعنا أن ننسى الدَّور الرئيسي الذي اضطلع به سلفكم الدكتور ​جوزف طربيه​، الذي جَهِدَ طويلًا في رفع الثقة التي اكتَسبَتها ​المصارف اللبنانية​ في الخارج، سَواء في مَنصبه أو المناصب التي حملها من أقرانه العرب والدَّوليين.وإنّي، إذ أتمنّى لكم كل التوفيق في مهمّتكم ​الجديدة​، أتوقّع منكم أن تَلعبوا دَورًا كبيرًا في هذه المرحلة لتعزيز ​الحياة​ المصرفية في لبنان، التي تمرّ بفترة صعبة نظرًا للتطوّرات السياسية المُعقّدة والتحديّات المُحدِقة بهذا القطاع".