الخازن أبرق الى سليم صفير مهنئًا بإنتخابه رئيسًا لجمعية المصارف

أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى سليم صفير مهنئًا بإنتخابه رئيسًا لجمعية المصارف في لبنان.
ومِمّا جاء في البرقية: "لقد سُعدنا جدًّا بخياركم الإجماعي على رئاسة جمعيّة المصارف الذي جاء في موقعه المناسب وتوقيته الدقيق، لِما تتمتّعون به من خبرة واسعة ونجاح في عالم الأعمال والمال، والذي يشهَد مصرفكم المُتألّق "بنك بيروت" على باعه الطويل في ذلك. ولا يسعنا أن ننسى الدَّور الرئيسي الذي اضطلع به سلفكم الدكتور جوزف طربيه، الذي جَهِدَ طويلًا في رفع الثقة التي اكتَسبَتها المصارف اللبنانية في الخارج، سَواء في مَنصبه أو المناصب التي حملها من أقرانه العرب والدَّوليين.وإنّي، إذ أتمنّى لكم كل التوفيق في مهمّتكم الجديدة، أتوقّع منكم أن تَلعبوا دَورًا كبيرًا في هذه المرحلة لتعزيز الحياة المصرفية في لبنان، التي تمرّ بفترة صعبة نظرًا للتطوّرات السياسية المُعقّدة والتحديّات المُحدِقة بهذا القطاع".
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