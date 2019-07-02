اشار وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​، الى ان "الوضع على الارض هادىء، وسنرى داخل الجلسة ما اذا سيتم احالة ما حصل في الجبل الى ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريّا الحسن عن إحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي: لننتظر ما قد يحصل في الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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