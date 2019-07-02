رد وزير التربية ​أكرم شهيب​ ووزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور في تصريح من السراي عما اذا كان السجال سيكون حاميا على الطاولة الحكومية، وقالا: "هلق بنشوف جوا شو بيصير".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب وابو فاعور قبيل جلسة الحكومة: "هلق بنشوف جوا شو بيصير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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