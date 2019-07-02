الجيش: توقيف شخصين للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في قبرشمون

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان مديرية المخابرات أوقفت كلاًّ من (ف.ع) و(خ.غ) للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبرشمون، وقد ضبطت بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية.
واوضحت انه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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