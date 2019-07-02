الجيش: توقيف شخصين للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في قبرشمون

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان ​مديرية المخابرات​ أوقفت كلاًّ من (ف.ع) و(خ.غ) للاشتباه بمشاركتهما في حادثة ​إطلاق النار​ في بلدة قبرشمون، وقد ضبطت بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية.

واوضحت انه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.