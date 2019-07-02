ماكرون أكد التزام فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران"، معلناً عن "خطوات خلال الأيام المقبلة لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي".
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