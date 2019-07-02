النشرة: وصول ساترفيلد الى وزارة الخارجية للقاء باسيل

أفادت مراسلة "​النشرة​" عن وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد ساترفيلد​ الى ​وزارة الخارجية​ للقاء وزير الخارجية ​جبران باسيل​، مشيرة الى أن ساترفيلد التقى وزير الدفاع الياس بوصعب قبل اللقاء مع باسيل.

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