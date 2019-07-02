المحامي الحسنية: فيديوهات الغريب مفبركة والتحقيق سيظهر صحة ما نقوله

تقدم المحامي ​نشأت الحسنية​ بوكالته عن الجريحين بحادثة قبرشمون رفعت رافع وعماد غصن بدعوى ضد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ أمام ​النيابة العامة التمييزية​ في ​قصر العدل​.

وأوضح الحسنية من امام قصر العدل، ان "موكب الغريب وفور وصوله إلى منطقة قبرشمون بدأ باطلاق النار على مواطينن عزّل كانوا يمارسون دورهم السلمي، وما بثه الوزير الغريب من فيدوهات عن الحادثة مفبركة ولا تمت إلى الزمان والمكان بأي صلة، وسيثبت التحقيق صحة ما نقوله".

وأكد انه "نحن كجهة مدعية سنتابع هذه الدعوى بكل جدية ومسؤولية ونتمنى على ​القضاء​ عدم الرضوخ لأي ضغط وتدخل من أي جهة كانت، يجب ان نترك التحقيق يتم بشفافية ومن يريد ان يؤكد انه مع دولة القانون ليتفضل ويسلم المجرمين إلى القضاء". وأوضح ان "التحقيق هو الذي سيأكد كيف قتل مرافقي الغريب وهناك فيديوهات لمواطنين قالوا انه عندما أصيب المرافقين لم يكن هناك من ​اطلاق نار​ من أي طرف آخر".