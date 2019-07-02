جورج عون ينفي توجيه البلدية انذارات بالاخلاء لعائلات مسلمة تعيش ضمن نطاقها

نفى رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ "الشائعات التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجيه ​البلدية​ انذارات بالاخلاء لعائلات مسلمة تعيش ضمن نطاقها".

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