جورج عون ينفي توجيه البلدية انذارات بالاخلاء لعائلات مسلمة تعيش ضمن نطاقها

نفى رئيس بلدية الحدت جورج عون "الشائعات التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجيه البلدية انذارات بالاخلاء لعائلات مسلمة تعيش ضمن نطاقها".
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