الخارجية الاميركية: على النظام الايراني وضع حد لطموحاته النووية وسلوكه الخبيث

اشارت الخارجية الاميركية الى ان "النظام الإيراني اتخذ اليوم إجراء لزيادة تخصيب اليورانيوم في البلاد، لقد أخطأ الاتفاق النووي الإيراني بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى، لا شك في أن إيران كانت تنتهك شروط الاتفاق حتى قبل إبرامه". اضافت "علينا أن نعيد معيار عدم الانتشار وعدم التخصيب القائم منذ وقت طويل لإيران، ولن تسمح الولايات المتحدة وحلفاؤها يوما لإيران بتطوير أسلحة نووية".
اضافت الخارجية الاميركية "ستواصل حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني إلى أن يعدل قادته مسارهم، وينبغي على النظام وضع حد لطموحاته النووية وسلوكه الخبيث".
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