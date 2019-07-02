دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وكالة: روسيا تقترح على أمريكا تبادل السجناء موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا دعت الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى إطلاق سراح الطيار الروسي قنسطنطين ياروشينكو واقترحت مبادلته بأي مواطن أمريكي محتجز في روسيا. وربما تغذي تلك التعليقات التكهنات بأن موسكو تسعى لمبادلة سجناء تشمل بول ويلان، وهو جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية محتجز في روسيا في تهم تجسس ينفيها وارتباطه بعملية خطف سياسي. وياروشينكو طيار يقضي حكما بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة لتآمره لتهريب الكوكايين. واعتقلته قوات أمريكية خاصة في ليبيريا عام 2010. Advertisements ونقلت إنترفاكس عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله "أطلقوا سراح ياروشينكو وبادلوه بأمريكي أو أمريكيين يقضون أحكامهم هنا". وفي تعليقات لاحقة بشأن الاقتراح نقلتها وكالة الإعلام الروسية، قال ريابكوف إنه سيكون من الصواب بحث مبادلة ويلان بالنظر إلى أنه لم يمثل بعد للمحاكمة في روسيا. وأضاف أنه ومواطنين أمريكيين آخرين يمكن النظر إليهم كأطراف للمبادلة. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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