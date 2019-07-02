شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات برلمانية حول موازنة وزارة السياحة العام المالى المقبل..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من التوصيات الهامة، تضمنها تقرير لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، في شأن مشروع خطة وزارة السياحة للعام المالى المقبل، فى ضوء عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارات المالية والسياحة والتخطيط.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. التأكيد على ضرورة توفير المقترحات المالية اللازمة للمشروعات الخاصة بتحسين الأماكن السياحية، ودعم الخدمات السياحية.

2. أن تضع الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قمة أولوياتها الاهتمام بالمشروعات التنموية والقومية وتوفير البنية الاساسية لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

3. العمل على استعادة نسب الإشغال الفندقى في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع إلى المعدلات السابقة.

4. التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً.

5. العمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص.

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6. ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة لتشجيع السياحة الدينية.

7. العمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

8. العمل على تنويع الأسواق الخارجية، بحيث تتسع لتشمل الاقتصادات الناشئة بما يتيح الانفتاح بدرجة كبيرة على العالم الخارجي.

9. العمل على تنمية القدرات البشرية للعاملين في الحقل السياحى، لمواجهة التوسعات الكبيرة في المنشآت الفندقية والسياحية ومتطلباتها من العمالة الماهرة والمدربة.

10. تنظيم قوافل سياحية للدول العربية لإبراز مميزات المنتج السياحى المصرى ارتكازً على أهمية السوق العربى وارتباطه عاطفياً وثقافياً بمصر.