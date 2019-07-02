شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": الاقتصاد حقق تقدما ملموسا ونحتاج أسواق مفتوحة لدعم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك تقدما ملموسا فى أوضاع الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى أشادت بتطور الاقتصاد، كما أن مشروعات البنية التحتية التى قامت بها الدولة مؤخرا ساعدت فى زيادة عدد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الحصرى، أن المواطن المصرى ضرب أروع الأمثلة فى تحمله للإجراءات الاقتصادية الصعبة مؤخرا، لافتا إلى أن الكل تكاتف حول الدولة من أجل العبور بمصر من مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن.

وأكد "الحصرى" أن الدولة اتخذت عددا من القرارات الإيجابية مؤخرا للتخفيف من على كاهل المواطنين، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها وزيادة المعاشات ورواتب موظفى الدولة، إلا أننا نحتاج إلى مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية وكذلك فتح الباب مجددا لزيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

واقترح الحصرى عمل أسواق تابعة للدولة بمختلف محافظات الجمهورية لتقليل الفجوة بين أسعار المحاصيل الزراعية عند المزارع وعند بيعها من التاجر.