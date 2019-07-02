بالشروط والتفاصيل.. الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتي:

الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بشرط أن لا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن في أول نوفمبر 2019 على 21 سنة.

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات – العلوم) بشرط أن يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على 70% فأكثر في مادة الرياضيات بالصف الثاني الثانوي، والقسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط ألا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن في أول نوفمبر 2019 عن 21 سنة.

الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، بشرط أن لا يقل المجموع عن 65% فأكثر وألا يزيد السن أول نوفمبر 2019 عن 22 سنة.

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلي عن 92% فأكثر وألا يزيد السن في أول نوفمبر 2019 عن 21 سنة.

كلية الدفاع الجوي:

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تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر و ألا يقل المجموع الكلي عن 85% فأكثر وألا يزيد السن في 1 / 11 /2019 عن 21 سنة.

كلية الطب للقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) من (الذكور) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط ألايقل المجموع الكلي عن 95 % فأكثر وألا يزيد السن في أول نوفمبر عن 21 سنة.

المعهد الفني للقوات المسلحة:

يقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم أوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أومعهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء) فقط وألا يقل المجموع الكلي لطلبة الثانوية العامة عن 60 % فأكثر والثانوية الصناعية عن 75 % فأكثر وألا يزيد السن في 1 / 11 /2019 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية 3 سنوات و 22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة في مجالات (الهندسة – التكنولوجيا) وسيراعى شرط السن أثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات حيث يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا حتى 23 سنة.

على أن يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 يوليو الجاري، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور انتهاء حفل تخرج الدفعه (113) حربية ومايعادلها من الكليات العسكرية، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول علي أى جنسية أخرى، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد، بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح ويسمح للطلبة الحاصلين علي المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.

وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، كما يشترط أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية – معهد عسكري – مدرسة عسكرية وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتي 158 سم كحد أدنى).

وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الإختبارات، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الإختبارات، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وأن يجتاز اختبار العرض الطبي العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتي تشمل أيضًا التحاليل التخصصية المتقدمة، كما يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بعد المعادلة الخاصة بالمجموع، ومن الأوراق المحتم على الطالب إحضارها القيد العائلي للوالد و(القيد العائلى للجد للوالد / القيد العائلى للجد للوالدة ) ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذة الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يتطلب وقت طويل مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

كما خصص مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسيه لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها عبر الموقع https://tansiq.mod.gov.eg​