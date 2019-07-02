البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14124 نقطة. بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%. كانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، الخميس الماضي، بنسبة 0.7%، إلى مستوى 14100 نقطة. وعادت البورصة إلى العمل اليوم بعد تعطلها عن العمل يومي الأحد والاثنين، بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو"، وعطلة بعض البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية لها في 30 يونيو.

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