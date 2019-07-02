قطاع الأعمال والصناعة تطلقان مؤتمر جسور للتجارة لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، مؤتمر التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع.

وتنفذ الوزارة مشروع جسور من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويقدم الجسر للمصدرين 4 خدمات منفصلة تبدأ بالنقل البري من المصنع لميناء السخنة تمهيدا لشحنها بحريا.

كما يقدم المشروع خدمة التخليص الجمركي والتخزين.

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وسيضيف المشروع لخدمات النقل واللوجيستيات خدمة التأمين على المنتجات المصدرة من خلال شركات القابضة للتأمين التابعة للوزارة.

ولإضافة خدمة قيمة مضافة سيقدم مشروع جسور خدمة التسويق من خلال إنشاء شركة وساطة وتسويق يكون مقرها في مصر ولها فروع في الدول الأفريقية المستهدفة يدير هذه الفروع متخصصين من هذه الدول.

وتعد خدمة التسويق هي أهم مراحل المشروع

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام إعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للمساهمة في هذا المشروع بفاعلية.

وسيبدأ المشروع بتنفيذ رحلة شحن أسبوعيا بمتوسط أسعار أقل 20% من أسعار السوق.