الصين تدين "الأفعال العنيفة" التي مارسها متظاهرو هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- د ب أ:
أدان مكتب الاتصال الصيني مع هونج كونج المتظاهرين الذين اقتحموا، وخرّبوا مكاتب حكومة هونج كونج، أمس، الاثنين.
وقال مكتب الاتصال، اليوم الثلاثاء، في بيان إن "متطرفين هاجموا مبنى المجلس التشريعي بأسلوب عنيف للغاية".
وأضاف: "هذه الأعمال الوحشية تمثل استفزازا كبيرا، وتضر بحكم القانون في هونج كونج مما يقوض بصورة خطيرة الاستقرار الاجتماعي بهونج كونج وهو ما لا يمكن السكوت عنه".
وأوضح المكتب أن بكين تدعم حكومة هونج كونج، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت التحقيق مع المتظاهرين واستعادة النظام الاجتماعي.
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