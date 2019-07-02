الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- د ب أ:

أدانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام): "هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة دليل جديد على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها التام إلى جانبها وتأييدها، ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم، وشددت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.