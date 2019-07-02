أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق (الداخلة - الخارجة) في الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 8 مصابين في حادث مروري بمركز الخارجة.

أسفر الحادث عن إصابة "كمال محمد أحمد 65 سنة ، ببتر أصبع اليد اليسرى، وعزيزة ربيع سيد 16 سنة، بجرح بأعلى الكتف اليسرى، رشا عبدالله متولى 17 سنة، باشتباه كسر باليد اليمني، وسماح حسن أحمد 20 سنة، بكدمات بالصدر، ومدحت مراد على 22 سنة، بجروح بالذراع اليسرى، وحسن سيد يوسف 32 سنة، بسحجات بالذراع اليسرى، وسعيد عبدالله سعيد 21 سنة، بجرح قطعي بالحاجب الأيمن 3 سم، ومحمد أحمد سيد 33 سنة، جرح بالحاجب الأيسر 5 سم.

نُقل المصابون لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.