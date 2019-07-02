طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية شمالي أفغانستان

سيطر مقاتلو حركة طالبان على منطقة استراتيجية في ولاية بغلان بشمالي أفغانستان، أمس الاثنين.
الاستراتيجية في منطقة دوشي بولاية بغلان في شمالي أفغانستان، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على وادي "كايان" ذي الأهمية
وأفاد سكان محليون بأن مقاتلي طالبان سيطروا على المنطقة ليل يوم
ويعتقد مراقبون في ولاية بغلان أنه إذا تمكن مسلحو طالبان من الاحتفاظ بسيطرتهم على وادي "كايان"، فسيصبح بإمكانهم مهاجمة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة كابل بمدينتي مزار شريف الشمالية وباميان بوسط البلاد.
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