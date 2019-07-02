اليابان: كوريا الجنوبية تقوض العلاقات الثنائية بين البلدين

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تقوض العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها رفضت مرارا وتكرارا تعزيز العلاقات الودية الطويلة التي تربط بين الجانبين.

وأضاف سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن كوريا الجنوبية فشلت في التوصل إلى حل مرض لقضية العمل

في زمن الحرب وهو ما تسبب في إحداث أزمة في الثقة في العلاقات بين البلدين.وكانت اليابان قد فرضت أمس (الإثنين) قيودا على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفينللولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.وسارعت سول للرد حيث وصفت هذه الإجراءات بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية"، معتبرة أن الإجراء الياباني بمثابة انتقام اقتصادي ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.وقالت الحكومة اليابانية إن هذه الخطوة لم تكن انتقاما من قرار المحكمة، وأشارت إلى أنها تأتي نتيجة تراجع الثقة بينها وبين سول.