اعتقال 3 أشخاص في أستراليا لتخطيطهم لشن هجمات إرهابية

اعتقلت الشرطة الاسترالية ثلاثة أشخاص لتخطيطهم لشن هجمات على مواقع في مدينة سيدني تشمل مباني تابعة للشرطة ووزارة الدفاع ومحاكم وكنائس وبعثات دبلوماسية.
ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن ايان كارتني مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية قوله إن المشتبه به الأول يبلغ من العمر 20 عاما، وكان يخضع لمراقبة الشرطة لمدة عام منذ عودته الى سيدني قادما من لبنان.
وأضاف كارتني أنه من المنتظر أن يتم توجيه اتهامات للمشتبه به بالتخطيط لشن عمل إرهابي والاستعداد لدخول أفغانستان بغرض الإنخراط في أعمال عدائية لصالح تنظيم "داعش"، وفي حال إدانته فانه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وأوضح أن المشتبه به الثاني يبلغ من العمر 23 عاما، ومن المتوقع أن يواجه تهمة الانضمام لمنظمة ارهابية، وقد يواجه السجن
ولفت كارتني إلى أن المخطط الارهابي كان لا يزال في مراحله الأولى، وهو يعد المخطط ال 16 الذي يتم احباطه من قبل الشرطة الاسترالية منذ رفع مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر 2014
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