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أستراليا تعرب عن خيبة أملها لقرار اليابان باستئناف صيد الحيتان

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أعربت الحكومة الاسترالية اليوم الثلاثاء عن خيبة أملها إزاء قرار اليابان باستئناف صيد الحيتان لأغراض تجارية عقب توقفها عن عمليات الصيد لمدة 31 عاما.

وقالت الحكومة - في بيان لها نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنها ستستمر في مطالبة اليابان بالعودة إلى

اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
وأضافت الحكومة أنها لا تزال تعارض جميع أشكال صيد الحيتان لأغراض تجارية وعلمية، إلا أنها على الرغم من ذلك أشادت بخطوة اليابان لوقف صيد الحيتان في القطب الجنوبي كجزء من انسحابها
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من اللجنة.
وانسحبت اليابان بشكل رسمي بداية من الشهر الجاري من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، مما يسمح لها باستئناف الصيد التجاري للحيتان في المياه الإقليمية اليابانية والمناطق الاقتصادية لها.
كانت اللجنة الدولية لصيد الحيتان قد وافقت على وقف الصيد التجاري للحيتان عام 1986 لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
يشار إلى أن هناك تجريما واسع النطاق لعملية صيد الحيتان لأغراض تجارية.
 
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