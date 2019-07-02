هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية يستهدف مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأنه عند

الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة منإيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

أوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.