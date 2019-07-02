شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة والقدس تخللها اعتقال 34 فلسطينياً 22 بالضفة و12 بالقدس فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية.
وقال جيش الاحتلال، في بيانه لوسائل الإعلام، إن قواته اعتقلت 22 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.
وركز الاحتلال في حملة الاعتقال على الطلبة في جامعة بير زيت، حيث تم استهداف نشطاء الكتل الطلابية في الجامعة ومصادرة كل مقتنيات الطلبة من حواسيب نقالة وهواتف خلوية.
من جهتها قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإفراج عن جثمان فتى فلسطيني استشهد في المنطقة الحدودية شرق رفح.
وجاء القرار بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب خلالها بالإفراج عن جثمان الفتى ( 16 عاماً) من سكان مدينة رفح، فيما أكد يحيى محارب محامي الميزان أن المركز تقدم بقضية تطالب باسترداد الجثمان في 15 أبريل 2019، بعد أكثر من عام على استشهاد الفتى.
اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينياً من الضفة والقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.