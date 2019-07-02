ترامب: أخطط للقاء ثانٍ مع كيم قريباً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع هذا الأسبوع ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريباً.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد، لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية".

وقال ترامب: بينما كنت هناك، كان من الرائع زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون وعقد اجتماعنا الذي حظي بتغطية جيدة، الأشياء الجيدة يمكن أن تحدث للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض، الأحد بعد جولته الدبلوماسية.

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بدورها وصفت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، اللقاء بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بأنه كان "تاريخياً" و"رائعاً".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيمين توافقا على "استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدماً، من أجل إحداث خرق في ما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

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واعتبرت المصافحة التي تبادلها زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة في بانمونجون" القرية التي تم فيها توقيع الهدنة عام 1953 حدثاً تاريخياً.