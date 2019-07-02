الإمارات تؤكد أهمية الحوار وتفادي التصعيد في السودان

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، إن من المهم أن يتواصل الحوار في السودان مع تفادي التصعيد، لأجل الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في البلاد.

وكتب قرقاش على تويتر قائلا “المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية…ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد”.

ويأتي الموقف الإماراتي المشجع على الحوار، بعدما شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة.

ومن المرتقب أن تبدأ الاتصالات، يوم الثلاثاء، بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.

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المصدر وكالات