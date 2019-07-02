كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تفصح عن سبب تقييد الصادرات إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح يوشيهيد سوجا، كبير وزراء مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة كانت جزءًا من "تطبيق ضوابط التصدير بشكل مناسب لأسباب تتعلق بالأمن القومي". مشيرا الي "انعدام الثقة" حيث لم تسفر التبادلات مع كوريا الجنوبية في قمة مجموعة العشرين في أوساكا عن "حلول مرضية".
وقد اوضحت وزارة التجارة يوم الاثنين أنها تزيل كوريا الجنوبية فعليًا من قائمة الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تواجه قيودًا دنيا على التجارة. حتى الآن، لم تتطلب الصادرات سوى عملية موافقة واحدة شاملة.
وأعلن وزير تجارة كوريا الجنوبية ن سول ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية التي تضع القواعد. وكان رد وزير التجارة الياباني هيروشيغ سيكو اليوم الثلاثاء إن الضوابط الجديدة لا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا الي ان "هذه الإجراءات ضرورية للتطبيق الصحيح لضوابط التصدير من أجل الأمن".