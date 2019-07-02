كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تفصح عن سبب تقييد الصادرات إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت اليابان عن قرارها بفرض قيود تصدير على كوريا الجنوبية، مشيرة إلى مخاوف الأمن القومي وواجبها الدولي في إبقاء علامات التبويب على التكنولوجيا الحساسة قابلة للنقل للاستخدامات العسكرية.

وصرح يوشيهيد سوجا، كبير وزراء مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة كانت جزءًا من "تطبيق ضوابط التصدير بشكل مناسب لأسباب تتعلق بالأمن القومي". مشيرا الي "انعدام الثقة" حيث لم تسفر التبادلات مع كوريا الجنوبية في قمة مجموعة العشرين في أوساكا عن "حلول مرضية".

وقد اوضحت وزارة التجارة يوم الاثنين أنها تزيل كوريا الجنوبية فعليًا من قائمة الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تواجه قيودًا دنيا على التجارة. حتى الآن، لم تتطلب الصادرات سوى عملية موافقة واحدة شاملة.