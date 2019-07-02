كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأسترالية تعتقل 3 لصلتهم بمؤامرة سيدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء انه تم اعتقال ثلاثة رجال بسبب مؤامرة من تنظيم الدولة الاسلامية لمهاجمة مجموعة متنوعة من أهداف سيدني بما في ذلك مباني الشرطة والدفاع والمحاكم والكنائس والبعثات الدبلوماسية.

وأوضح مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية إيان مكارتني ان الشرطة كانت تراقب احد المشتبه بهم منذ عودته إلى سيدني من لبنان، مضيفا انه من المتوقع أن يُتهم المشتبه به بالتحضير لعمل إرهابي والاستعداد لدخول أفغانستان لغرض الانخراط في أنشطة معادية نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا أنه كان سيذهب إلى أفغانستان للمشاركة في مؤامرة منفصلة. يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.