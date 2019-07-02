كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يحذر إيران: نحن في وضع يتيح لنا القيام بما هو أسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تحذيرًا" إلى إيران يوم الاثنين، بعد أسبوع من قيامه بإلغاء ضربة عسكرية ضد إيران بسبب طائرة تجسس تم إسقاطها.

وقال "ترامب"، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن قراره أكسبه "رأس مال كبير" داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه الآن في وضع يتيح له القيام بـ"الأسوأ بكثير، إذا حدث شيء ما".

وأضاف "ترامب"، في مقابلته: "لقد حصلت على الكثير من الائتمان من قبل معظم الناس. لقد منحني الكثير من الناس الثقة".

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ولفت إلى أن: "الكثير من الناس قالوا، إن تلك كانت لحظة رئاسية عظيمة، والتي، كما تعلمون، كانت صدمة لسماعها".

وأوضح "ترامب": "لقد اتخذت القرار النهائي بعدم القيام بذلك، لقد جمعت الكثير من رأس المال الكبير، وإذا حدث شيء ما، فنحن في وضع يتيح لنا القيام بما هو أسوأ من خلال عدم القيام بذلك. لكن، على أمل، ألا نقوم بأي شيء".

وقال مرة أخرى، إنه لا يرغب في خوض حرب مع إيران، لكنه أكد، أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية. وقد نفت إيران مرارًا وتكرارًا أنها تطمح في تصنيع أسلحتها النووية.

في يونيو، ورد أن "ترامب" اتخذ قرارًا في اللحظة الأخيرة بعدم الانتقام من استخدام الجيش الأمريكي ضد إسقاط إيران لطائرة تجسس بلا طيار. زعمت إيران أن الطائرة بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني.