سقوط جثة من طائرة الخطوط الجوية الكينية في لندن

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سقطت جثة من طائرة الخطوط الجوية الكينية التي كانت في طريقها من نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن.

وسقط القتيل في حديقة في منطقة كلافام، جنوب لندن، على بعد 27 كيلومترًا (ما يقرب من 17 ميلًا) من المطار، وأخاف صاحب المنزل الذي اتصل على الفور بالشرطة.

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وقالت شرطة سكوتلاند يارد، في بيان: "في هذه المرحلة تعتقد الشرطة، أن الرجل كان متهربًا وسقط منه معدات الهبوط التابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية المتجهة إلى مطار هيثرو".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية الكينية إنه تم تفتيش الطائرة ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.