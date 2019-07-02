كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء فرنسيون: جريمة غريان تفضح دعم قطر وإيران وتركيا للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبراء فرنسيون أن الجريمة التي نفّذتها، الجمعة الماضية، ميليشيات طرابلس في مدينة غريان شمال غرب ليبيا، ضد مجموعة من الأسرى والجرحى التابعين للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تخالف المواثيق والأعراف الدولية وتمثل سبّة في تاريخ الإنسانية وجبين المجتمع الدولي، مطالبين بتدخل دولي لوقف هذه الجرائم والتحقيق الموسع حول التدخل التركي القطري الإيراني في ليبيا ودول المنطقة.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن أستاذ العلوم السياسية بمعهد باريس للدراسات السياسية، نيكولا ديدييه، عضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهوريين، إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس ضد المدنيين والعسكريين في مدينة غريان، والتمثيل بجثث العسكريين يبيّن جلياً الإجرام الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية .

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وأكد أن هذه الجريمة تدفع المجتمع الدولي بسرعة للتدخل لإنقاذ طرابلس وما حولها من محافظات وأقاليم من أيدي هذه الميليشيات الإجرامية، حيث فاقت هذه الجرائم حدود المقبول، وبلغت بما لا يدع مجالاً للشك مبلغ استهداف للمدنيين بالطائرات المسيّرة التركية، إضافة إلى تمثيل الميليشيات بالجثث وخاصة العسكريين «الأسرى».

فيما راى نيكولا مورو، المحاضر بالمعهد الدبلوماسي والقنصلي بباريس، أن الجرائم الإرهابية في ليبيا وأيضاً عودتها في تونس ومصر من جديد، تؤكد أن دول التدخل المُخرّب في المنطقة العربية عادت لتضرب من جديد في محاولة لفرض السيطرة على هذه الدول .

وأشار إلى أن وقائع العثور على أسلحة تركية في ليبيا بينها طائرات مسيّرة استخدمت لضرب المدنيين، تؤكد أن محور الشر «تركيا، وقطر، وإيران» يسعي بأي شكل لاستعادة المساحة الجيوسياسية التي خسرتها في المنطقة العربية بعد عام 2013، والجرائم الإرهابية المرعبة في عدد من الدول، تتطلب تدخلاً دولياً.