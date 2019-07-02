النقيب الشهيد " محمد أبو شقرة"...تصدى لمجموعة إرهابية من أنصار بيت المقدس...قتل إثنين وتلقى 9 رصاصات أودت بحياته

اعداد محمد بشاري

ستة أعوام مرت على استشهاد البطل الشهيد النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة الملقب بالشبح من قبل زملاءه، لاسيما وأنه ضابط متخصص في مكافحة الإرهاب وحاصل على أعلي الاوسمة والتدريبات القتالية واستطاع أن يتفوق على أكثر من 120 ضابط صاعقة في مسابقة اقيمت في الاردن وفاز فيهاالشهيد بالمركز الأول.

النقيب الشهيد من مواليد 8 مارس عام 1983، خريج دفعة 2003 بكلية الشرطة وهو الابن الوحيد للواء الشرطة المتقاعد، السيد عبدالعزيز أبوشقرة، الذى كان يعمل بإدارة شرطة المسطحات المائية.

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«أتمنى أن أكون ضابطًا لإنقاذ الضحايا من براثن المجرمين، وأدافع عنهم»، كلمات قالها الضابط الشهيد لوالده، مصرّا على دخول كلية الشرطة، مفضلاً إيّاها على الالتحاق بكلية الهندسة، وكان الشهيد يحقق الترتيب الأول على دفعته، مفضلاً الالتحاق بالأمن المركزى لتنمية مهاراته القتالية، عكس زملائه، الذى التحقوا بالبحث الجنائى، مما جعل قطاع الأمن الوطنى يطلبه نظرا لبراعته الشديدة وأدائه المتميز.

فى 5 يوليو 2013.. كان من المقرر أن يكون «أبوشقرة» عريسًا، إلا أن القدر كان أسرع، وجاءت مشيئة الله باستشهاده، ففى اللقاء الأخير بينه وبين والده كانا سيرتبان الأمور النهائية لإتمام زواجه، قبل أن يتمكن 4 مسلحين ملثمين ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس، يستقلون سيارة دفع رباعى، من إطلاق وابل من النيران عليه ليتلقى 9 رصاصات تودى بحياته.

بـ«9 رصاصات.. 3 فى الذراع اليمنى و6 بالظهر»، ترتقى روحه إلى بارئها، وتعلن استشهاد الشاب ذى الـ30 عامًا، والضابط بقوة مكافحة الإرهاب، بعد إطلاق النار عليه من جانب مجهولين، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ظهر يوم 9 يونيو 2013».