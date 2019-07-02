الرئيس عون التقى وزيرة الدفاع الفرنسية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​، وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​ على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، وبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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