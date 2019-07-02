أكد مصدر بارز في "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، انه "مصمّم على كسر الأقفال الحديدية التي يحاول "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ان يغلق بواسطتها ابواب ​الشوف​ و​عاليه​ امام الرأي الآخر، "كأنه لم يغادر بعد ثقافة الكانتونات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالـ"الوطني الحر" للجمهورية: مصمم على كسر أقفال ابوب عاليه والشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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