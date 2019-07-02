مروان شربل: القضاء اللبناني مقصّر في موضوع السجون

علق الوزير السابق ​مروان شربل​ على اقتراح قانون إستبدال عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة ​بعقوبة​ إجتماعية، مشيراً إلى أن "​القضاء اللبناني​ مقصر في موضوع السجون ونعرف ان السجون تابعة ل​وزارة العدل​ لا ل​قوى الامن الداخلي​ والدليل على ذلك أن هناك مديرية عامة للسجون في وزارة العدل وقررنا في العام 2013 أن تتحمل العدل هذه المسؤولية بعد 5 سنوات ولكن لسوء الحظ لا حماس من وزارة العدل لتتحمل هذه المسؤولية".

وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" للزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، لفت شربل إلى أن "هناك جمعيات تبغي الربح اكثر من العمل الاجتماعي ويجب ان يكون هناك تفتيش عليها واخضاع السجين الى فحص شهري لمعرفة مدى تجاوبه".