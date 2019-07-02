مروان شربل: القضاء اللبناني مقصّر في موضوع السجون

علق الوزير السابق مروان شربل على اقتراح قانون إستبدال عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة بعقوبة إجتماعية، مشيراً إلى أن "القضاء اللبناني مقصر في موضوع السجون ونعرف ان السجون تابعة لوزارة العدل لا لقوى الامن الداخلي والدليل على ذلك أن هناك مديرية عامة للسجون في وزارة العدل وقررنا في العام 2013 أن تتحمل العدل هذه المسؤولية بعد 5 سنوات ولكن لسوء الحظ لا حماس من وزارة العدل لتتحمل هذه المسؤولية".
وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" للزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "صوت لبنان"، لفت شربل إلى أن "هناك جمعيات تبغي الربح اكثر من العمل الاجتماعي ويجب ان يكون هناك تفتيش عليها واخضاع السجين الى فحص شهري لمعرفة مدى تجاوبه".
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