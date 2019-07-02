السيد عن إلغاء السجل العدلي بالأقضية: بعلبك وعكار ليستا من مجاهل أفريقيا

علق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي إعلان ​قوى الأمن الداخلي​ "إلغاء السجل العدلي بالأقضية وإبقائها بمراكز محافظات بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة و​النبطية​"، موضحا أن "قرار الإلغاء شمل محافظتي ​بعلبك​ وعكار بحجة عدم وجود مرسوم". وشدد السيد على أن "المطلوب إبقاء السجل العدلي فيهما بإنتظار المرسوم، غير ذلك تحقير لأهل المحافظتين"، مشيرا الى أن "بعلبك وعكار ليستا من مجاهل ​أفريقيا​".

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