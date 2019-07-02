داود: ليس هناك اي مكان او اي امكانية لترف سياسي او لمناكفات

علق ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​، على حادثة الجبل، قائلا: "الأهم حيال ما حصل هو ضبط النفس، من جميع الأفرقاء بغض النظر عن الاسباب والمسببات، مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار، والبلد في وضع اقتصادي واجتماعي حرج"، مشيرا الى أنه "ليس هناك اي مكان او اي امكانية لترف سياسي او لمناكفات لا تقدّم ولا تؤخّر، بل العكس، هذا الامر الذي حصل لن يكون في مصلحة احد من الأفرقاء لانّه يهدّد بالعمق استقرار البلد".

وذكر داود في حديث لصحيفة "الجمهورية" "أننا الآن في ظلّ التحدّيات الراهنة الاقتصادية، ليس خفياً على احد، اننا في امسّ الحاجة الى ذرة استقرار أمني سياسي وعسكري"، داعيا الجميع الى "الهدوء وضبط النفس والتعقل ومقاربة كل الامور من منظار المصلحة الوطنية".