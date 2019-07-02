أفاد مراسل "​النشرة​" في حاصبيا بأنه "دخل ​اضراب​ الموظفين في ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ أسبوعه الثاني حيث لا يزال العمل متوقفا في كافة أقسام المستشفى وعدم استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسل الكلى والعلاج الكيميائي، مؤكدين استمرارهم في هذا الاضراب حتى نيل حقوقهم وقبض رواتبهم المستحقة للشهر الثامن على التوالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: استمرار اضراب موظفي مستشفى حاصبيا الحكومي احتجاجا على عدم قبض رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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