نادي أنباء "أنيبال" وضع خطة عمل مشتركة مع بلدية زحلة

عقد نادي أبناء أنيبال الرياضي مؤتمرا صحافيا تزامنا مع فوز النادي ببطولة الدرجة الثانية وتأهله لدوري الأضواء والحاجة إلى وضع خطة عمل مستقبلية مشتركة بين النادي والمجلس البلدي في زحلة وشركة "يلا جاي" و​المجتمع المدني​ وأهالي زحلة و​البقاع​.

وتوجه رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل عضو مجلس الامناء أسعد زغيب الى الزحليين بالقول "كما أنيبال تاريخيا وحّد الزحليين، نريد اليوم ان يتوحد الزحليون في دعم النادي ماديا ومعنويا"، مؤكداً أن "البلدية دوما في خدمة المدينة وابناءها".